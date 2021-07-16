16 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Алексей Лавров (2021) | Фото: vk.com/shtabugra

В Минфине высоко оценили качество социальных услуг, оказываемых в Югре

В Ханты-Мансийске начался семинар-совещание "Модель управления пилотными проектами по реализации федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере". Участники отметили, что в регионе работает одинаковое количество государственных и частных поставщиков социальных услуг. Это сделано для того, чтобы услуги были доступными и качественными, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В 2019 г. наш регион стал победителем конкурса Министерства финансов России в номинации, которая оценивала активность и эффективность субъектов в части использования новых механизмов организации и оказания государственных муниципальных услуг. В нашем случае это было персонифицированное финансирование в сфере дополнительного образования. Сейчас у нас действует 13 сертификатов: два – в сфере образования, 11 – в сфере социального обслуживания населения", - сказала во время открытия губернатор Наталья Комарова.

Наталья Комарова(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров назвал Югру "безусловным лидером внедрения новых форм оказания бюджетных услуг".

"Именно практический опыт Югры стал толчком разработок новых механизмов на федеральном уровне. Округ всегда был в числе лидеров по внедрению новых форм оказания социальных услуг. Признательны руководству региона за возможность собрать представителей всех пилотных субъектов, где идёт реализация принятого в 2020 г. закона "О государственном муниципальном социальном заказе"", - сказал Лавров.

Преимущества закона для россиян – право выбора поставщика услуг.

"Перейти из одного профильного учреждения в другое сложно. Если будет внедрён соцзаказ в форме сертификата, то есть права выбора гражданами поставщика социальных услуг, это улучшит ситуацию. Вырастет конкуренция и качество услуг", - сказал Лавров.

Алексей Лавров(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Заместитель Министра труда Российской Федерации Елена Мухтиярова отметила, что на рынке труда сейчас "позитивные тенденции" – количество безработных снижается (сейчас этот показатель составляет 4,9% трудоспособного населения России при 6,4% на пике пандемии).

"Для нас история социально контракта важна в силу борьбы с безработицей. Зачастую без работы – люди без образования или те, кому надо знания обновить. Тут социальный контракт помогает через систему сертификатов позволить выбрать любую программу обучения в любом регионе, в том числе и дистанционно. Как в бюджетной организации, так и в некоммерческой", - сказала Мухтиярова.

Предстоит разработать стандарты оказания таких услуг. В этом году появятся пять стандартов. Заместитель Министра спорта Азат Кадыров полагает, что сегодня регион – в "пилоте" со спортивной подготовкой.

"Следующий шаг – поправки о введении в закон физкультурно-оздоровительных услуг, востребованного направления социального заказа. Это позволит получать качественные услуги. Сегодня четыре региона, в том числе и Югра – в начале пути, и говорить о результатах пока рано", - сказал Кадыров.

Семинар-совещание, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Семинар-совещание, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков сказал, что закон поможет "связать" деньги и потребителя, изменения повысят качество и доступность услуг.

"Модели, которые использовала Югра, легли в основу 189-го федерального закона. Одно из изменений – количество государственных и частных поставщиков социальных услуг стало одинаковым. Самоцели передать всё в частный сектор нет. Главное – создать конкуренцию, чтобы услуга была доступна и качественна", - сказал замглавы округа Всеволод Кольцов.

Семинар-совещание, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Семинар-совещание, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

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Теги: Семинар-совещание, социальные услуги



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