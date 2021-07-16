В Челябинской области мусульман просят отметить Курбан-Байрам дома

Южноуральских мусульман просят отметить Курбан-Байрам дома. С таким обращением выступило региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято из-за сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В этом году Курбан-Байрам пройдет 20 июля. Мусульман просят оставаться дома и соблюдать все ограничительные мероприятия.

Для них будет организована трансляция праздничного богослужения.