16 Июля 2021
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Политика Украина
Арсен Аваков (2015) | Фото: youtube.com

Новым главой МВД Украины стал депутат Верховной Рады Денис Монастырский

Верховная Рада Украины назначила министром внутренних дел страны Дениса Монастырского, который до этого являлся депутатом Рады.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Монастырский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В Раде девятого созыва возглавлял комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, на этой неделе в отставку подал глава МВД Украины Арсен Аваков, который занимал этот пост с 2014 года. О причинах своего ухода Аваков не сообщил.

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Теги: мвд, министр, верховная рада, денис монастырский, арсен аваков



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