В Подмосковье смягчат требования по QR-кодам для общепита

В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут самостоятельно принимать решение о необходимости предъявлений посетителями QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также QR-коды больше не понадобятся для посещения ночных клубов, детских игровых комнат, зоопарков, кальянных.

Кроме того, в Подмосковье сняли ограничения по числу зрителей на массовом мероприятии.

Ранее стало известно, что с 19 июля Москва отменяет QR-коды для посещения общепита, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за последние недели число госпитализируемых с коронавирусом в столице сократилось на треть, а вакцинация в регионе идет приемлемыми темпами, за месяц вакцинировано около 2 млн человек. По мнению мэра, система QR-кодов свою задачу выполнила.