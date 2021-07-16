16 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.ru

Стадион "Динамо" в Екатеринбурге ждет капитальный ремонт

Стадион "Динамо" в Екатеринбурге будет капитально отремонтирован. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, работы будут приурочены к подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года. Предполагается, что стадион "Динамо" будет использоваться как тренировочная площадка для легкоатлетов.

"Будут отремонтированы трибуны, подтрибунные помещения и беговые дорожки, появятся туалеты. Исторический облик самого комплекса будет сохранен", - пообещал министр.

Как сообщало Накануне.RU, этой весной лишь после вмешательства прокуратуры в Екатеринбурге выплатили долги по зарплате работникам учебно-спортивной базы "Динамо" (биатлон). Ранее о ситуации на уральской базе рассказывал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Теги: Динамо, стадион, ремонт, Екатеринбург



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