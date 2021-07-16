Школа Екатеринбурга заплатит компенсацию за травлю ученика одноклассниками

МАОУ "СОШ №163" в Екатеринбурге выплатит своему ученику компенсацию морального вреда за травлю со стороны одноклассников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Началось все в декабре 2019 г., когда в полицию поступило сообщение от врача "ДГКБ №9" о пятикласснике, получившему травму в ходе драки с одноклассниками после уроков. Мальчик получил ушибы головы, колена и брюшной стенки. После этого сотрудники полиции обратились в департамент образования Екатеринбурга с предложением провести профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма. Также было рекомендовано организовать в данном классе работу с психологом по сплочению коллектива.

Несмотря на это, уже в январе 2020 г. ребенок снова обратился в больницу – его толкнула одноклассница. Тогда директору МАОУ "СОШ №163" полицией снова было рекомендовано взять ситуацию на контроль. Уже в июне того же года мама мальчика обратилась в прокуратуру Екатеринбурга с заявлением о проведении проверки по факту халатного выполнения должностных обязанностей классным руководителем класса, в котором обучается ее сын.



"После проведенной проверки, департамент образования Екатеринбурга частично подтвердил, что анализ представленных школой документов, информации о результатах деятельности классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по правовому регулированию не отражает положительной динамики в урегулировании затянувшегося конфликта между учениками. Директору школы было рекомендовано усилить контроль за сложившейся ситуацией", - пояснили в суде.



Обеспокоенная мать обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать со школы компенсацию морального вреда. Женщина отметила неблагоприятную обстановку в классе сына. Она рассказала, что ученики постоянно ссорятся между собой, нецензурно выражаются, дерутся, оскорбляют ее сына и унижают его. При этом со стороны классного руководителя каких-либо действий по улучшению обстановки и налаживанию взаимоотношений между одноклассниками не предпринимается.



Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца, взыскав с учебного заведения 15 тыс. руб. компенсации морального вреда. Представитель ответчика не согласился с таким решением, отметив, что драка произошла уже после окончания уроков и за пределами школы. Несмотря на это, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.