За неделю число пациентов с COVID-19 на ИВЛ выросло на 7,5% - Минздрав

На фоне некоторого улучшения ситуации по коронавирусу в Москве в регионы начала "докатываться" волна заболеваемости. Так, по данным Минздрава, растет число пациентов, нуждающихся в реанимации и ИВЛ – за неделю +7,5%. На 9,5% за неделю выросло количество госпитализаций.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в целом по стране ситуация остается напряженной, медпомощь получают 865 тыс. человек. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространенность так называемого штамма "Дельта" в России составляет уже 70% от всех циркулирующих штаммов коронавируса.

По словам Мурашко, в России ежедневно вакцинируются более 500 тыс. человек, в некоторые дни доходит до миллиона. А со следующей недели в регионы начнется поставка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации.