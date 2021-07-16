16 Июля 2021
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Общество В России
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

За неделю число пациентов с COVID-19 на ИВЛ выросло на 7,5% - Минздрав

На фоне некоторого улучшения ситуации по коронавирусу в Москве в регионы начала "докатываться" волна заболеваемости. Так, по данным Минздрава, растет число пациентов, нуждающихся в реанимации и ИВЛ – за неделю +7,5%. На 9,5% за неделю выросло количество госпитализаций.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в целом по стране ситуация остается напряженной, медпомощь получают 865 тыс. человек. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространенность так называемого штамма "Дельта" в России составляет уже 70% от всех циркулирующих штаммов коронавируса.

По словам Мурашко, в России ежедневно вакцинируются более 500 тыс. человек, в некоторые дни доходит до миллиона. А со следующей недели в регионы начнется поставка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации.

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Теги: ивл, реанимация, госпитализация, вакцинация



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