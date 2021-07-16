16 Июля 2021
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Школа №114 на Эльмаше в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Екатеринбургский депутат помог отремонтировать школу на Эльмаше

Депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев поспособствовал ремонту школы № 114 в микрорайоне Эльмаш.

Как отчитался политик в телеграм-канале, на выделенные деньги рабочие провели косметический ремонт коридоров помещения школы и отремонтировали крыльцо. Помочь с ремонтом народного избранника попросили родители учащихся.

Школа №114 на Эльмаше в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Школа №114 на Эльмаше в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Крыльцо в этой школе высокое, отвалившаяся плитка, торчащие кирпичи и трещины на штукатурке его не украшали. Также необходимо было покрасить стены коридоров и фойе второго этажа, после установки пожарной сигнализации, замены окон на стенах были следы шпатлёвки. После ремонта школа преобразилась, приятно посмотреть", - написал Вихарев.

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Теги: Алексей Вихарев, ЕГД, ремонт школы, Эльмаш, помощь, Екатеринбург



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