Екатеринбургский депутат помог отремонтировать школу на Эльмаше

Депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев поспособствовал ремонту школы № 114 в микрорайоне Эльмаш.

Как отчитался политик в телеграм-канале, на выделенные деньги рабочие провели косметический ремонт коридоров помещения школы и отремонтировали крыльцо. Помочь с ремонтом народного избранника попросили родители учащихся.

"Крыльцо в этой школе высокое, отвалившаяся плитка, торчащие кирпичи и трещины на штукатурке его не украшали. Также необходимо было покрасить стены коридоров и фойе второго этажа, после установки пожарной сигнализации, замены окон на стенах были следы шпатлёвки. После ремонта школа преобразилась, приятно посмотреть", - написал Вихарев.