16 Июля 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Ямальские депутаты предложили ограничить доступ детей в соцсети

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подготовили обращение к министру цифрового развития, связи и массовых связей РФ Максуту Шадаеву с просьбой разработать действенные механизмы контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях, сообщает "Ъ".

Парламентарии считают это необходимым для профилактики негативного информационного воздействия на детей. Авторы обращения заявляют, что родители не всегда могут контролировать поступающую детям информацию. В результате ребенку в сети может быть нанесен вред. Кроме того, большое влияние поверхностной и ненужной информации утомляет и перегружает нервную систему.

Соцсети влияют на психику, вызывают зависимость, проблемы в социализации и общении со сверстниками, оказывают влияние на школьную успеваемость и уровень мотивации.

Инициативу поддержал детский-омбудсмен региона Данило Трубицын, а также депутаты Тюменской облдумы.

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Теги: соцсети, дети, обращение, депутаты



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