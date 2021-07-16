Ямальские депутаты предложили ограничить доступ детей в соцсети

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подготовили обращение к министру цифрового развития, связи и массовых связей РФ Максуту Шадаеву с просьбой разработать действенные механизмы контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях, сообщает "Ъ".

Парламентарии считают это необходимым для профилактики негативного информационного воздействия на детей. Авторы обращения заявляют, что родители не всегда могут контролировать поступающую детям информацию. В результате ребенку в сети может быть нанесен вред. Кроме того, большое влияние поверхностной и ненужной информации утомляет и перегружает нервную систему.

Соцсети влияют на психику, вызывают зависимость, проблемы в социализации и общении со сверстниками, оказывают влияние на школьную успеваемость и уровень мотивации.

Инициативу поддержал детский-омбудсмен региона Данило Трубицын, а также депутаты Тюменской облдумы.