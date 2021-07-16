В Москве отменяют QR-коды с 19 июля

С понедельника, 19 июля, Москва отменяет QR-коды для посещения общепита, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за последние недели число госпитализируемых с коронавирусом в столице сократилось на треть, а вакцинация в регионе идет приемлемыми темпами, за месяц вакцинировано около 2 млн человек.

По мнению мэра, система QR-кодов свою задачу выполнила. "Благодарю москвичей", - заявил Собянин. Он добавил, что отмена QR-кодов не означает снятия всех эпидемических требований.

Также QR-коды с понедельника отменит Московская область.

Между тем, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в целом по стране ситуация остается напряженной, медпомощь получают 865 тыс. человек. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. По словам Мурашко, в России ежедневно вакцинируются более 500 тысяч человек, в некоторые дни доходит до миллиона.