Под Томском пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту

В Бакчарском районе Томской области пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту, выполнявший рейс Кедрово-Томск.

Предварительно известно, что последний раз борт выходил на связь в 16 часов по местному времени. Ан-28 мог совершить жесткую посадку, передает "Интерфакс".

Источник сообщил, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка.

На борту, по разным данным, было от 13 до 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". На поиски направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.