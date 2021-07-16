16 Июля 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ан-28 (2012) | Фото:kalitva.ru

Под Томском пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту

В Бакчарском районе Томской области пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту, выполнявший рейс Кедрово-Томск.

Предварительно известно, что последний раз борт выходил на связь в 16 часов по местному времени. Ан-28 мог совершить жесткую посадку, передает "Интерфакс".

Источник сообщил, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка.

На борту, по разным данным, было от 13 до 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". На поиски направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

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Теги: ан-28, томская область



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