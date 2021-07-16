Twitter представил эмоджи с беременным мужчиной

Twitter представил линейку новых эмоджи, которые станут доступны пользователям в сентябре 2021 года, после окончательного утверждения. Пока это только эскизы, но они уже вызвали скандал.

Среди "сердечек из рук" (25 комбинаций с разными оттенками кожи) рукопожатий есть набор эмоджи с беременным мужчиной. Раньше в эмоджи была только беременная девушка. В компании отметили, что таким образом признают способность некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей беременеть и рожать.

По этому поводу уже высказались многие консервативно настроенные пользователи. Например, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: "У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом - добродетели и порока, добра и зла. Идёт глобальная подмена понятий. Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности. Это не альтернатива развитию и прогрессу. Но возможность избежать направления их в разрушительное для планеты русло".