Уралвагонзавод реставрирует подвижной состав выставочного комплекса

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) к 85-летию обновляет внешний вид выставки вагонной продукции под открытым небом, которая является частью выставочного комплекса УВЗ.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, сейчас перед входом в музей бронетанковой техники уже начались реставрационные работы вагонов с деревянной обшивой. После этого их, а также цельнометаллический подвижной состав и остальные экспонаты покрасят. Появятся новые яркие информационные стенды, выполненные в корпоративном стиле. С их помощью гости выставки смогут подробнее познакомиться с историей отечественного грузового вагоностроения.

На выставке представлены три экземпляра четырехосных вагона с деревянной обшивой кузова производства Уралвагонзавода: платформа и крытый вагон 1941 года выпуска, а также полувагон образца 1964 года. Самый старый и уникальный экспонат – платформа 1898 года выпуска, произведена не Уралвагонзаводом, но с её помощью много десятилетий осуществлялись заводские перевозки.

Все работы планируется закончить к концу августа 2021 года.