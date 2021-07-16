Хакерская атака на сайт Минобороны велась из-за рубежа

Сайт Минобороны РФ подвергся DDos-атаке из-за рубежа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны, хакерские атаки начались пятницу около 10 утра, сайт не работал на несколько часов.

Как сообщалось, специалисты военного ведомства работают над проблемой.

Сейчас ресурс работает, но часть пользователей может испытывать трудности с доступом.

Отмечается, что нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны не допущено.