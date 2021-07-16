Песков: Россия готова признать иностранные вакцины лишь на взаимной основе

В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин и иностранных сертификатов о вакцинации в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для этого нужны встречные шаги от Запада.

"Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", - цитирует его "Интерфакс".

Накануне Песков отметил, что власти страны надеются обсудить вопрос взаимного признания вакцин с ЕС, но пока конкретных результатов нет.

При этом представитель Кремля считает, что в России сейчас хватает своих вакцин и в иностранных нет потребности. Он также не видит в отсутствии иностранных вакцин причину отказа некоторых граждан от вакцинации: "У нас своих четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?".