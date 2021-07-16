16 Июля 2021
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храм церковь молитва прихожане рпц православие икона монастырь (2019) | Фото:spastv.ru

В РПЦ сообщили о резком увеличении вызовов священников к больным коронавирусом

В РПЦ отметили увеличение количества вызовов священников к больным коронавирусом в московском регионе на фоне роста заболеваемости. Напомним, сегодня в России отмечен рекордный с начала пандемии уровень суточной смертности от COVID-19 – 799 смертей.

Специальная группа священников Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы со 2 апреля 2020 года по 16 июля 2021 года совершила 2943 выезда к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Количество вызовов растет, максимальное число за весь период пандемии было отмечено 9 июля — 30 вызовов. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты. С апреля 2020 года священники специальной группы посетили 57 медицинских учреждений московского региона", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

В Москве при Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, открылись курсы добровольцев "красных зон". На курсы подали заявки более 450 человек. А монахи Псково-Печерского монастыря будут трудиться санитарами в "красной зоне" инфекционной больницы Пскова. Первые дежурные из монастыря в инфекционную больницу прибыли уже 14 июля. Вместе с иноками в медучреждении побывал и митрополит Псковский и Порховский Тихон. В больнице монахи будут дежурить группами по 4-5 человек. Помимо помощи врачам, они будут исполнять просьбы больных о церковных таинствах.

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Теги: рпц, священники, эпидемия, красные зоны, волонтеры



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