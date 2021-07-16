16 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Дарья Агупова (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Екатеринбурженку, погибшую из-за спасения тонущих людей, представили к Ордену Мужества

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев представил екатеринбурженку Дарью Агупову, спасшую в начале месяца тонущих мать с двухлетним ребенком, к Ордену Мужества посмертно. Об этом он написал в своем Instagram. Инициатором награждения выступил депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Ивачев, который лично был знаком с екатеринбурженкой

Напомним, Дарья Агупова 3 июля спасла женщину с двухлетним ребенком, которые тонули в пруду под Дегтярском. Женщина и ее сын не умели плавать, мама начала захлебываться, малыш скрылся под водой. Дарья увидела, что происходит, и прямо в одежде бросилась на помощь. Она неудачно упала, ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но, несмотря на боль, смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Спустя несколько дней Дарье делали операцию на ноге под общим наркозом. По каким-то причинам, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, из-за чего девушка умерла. Спасти ее не удалось.

В СКР по региону стартовала проверка по факту смерти Дарьи Агуповой.

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