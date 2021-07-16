На "Пермском свинокомплексе" сократят персонал и животных

"Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных. Об этом на пресс-конференции рассказали министр сельского хозяйства Прикамья Павел Носков и исполняющий обязанности генерального директора предприятия Владимир Капитонов, сообщает "Ъ-Прикамье".

Штат предприятия сократят – оптимизация составит не более 20% от численности работников предприятия (их сегодня – 910). С 19 июля на территории свинокомплекса начнёт работать мобильный офис по трудоустройству высвободившихся сотрудников. Им будут предложены боле 1,3 тыс. вакансий в Краснокамске, Нытве и Перми. Сократят и поголовье. Это, по мнению Капитонова, необходимо для "сохранения ядра стада". Содержать всё поголовье, находящееся на свинокомплексе, предприятию не на что. Эти меры помогут стабилизировать сложную финансовую ситуацию на предприятии.

"Она вызвана тем, что "Пермский свинокомплекс" тратит деньги на хранение имущества – свинопоголовья – которое ему не принадлежит. Затягивание процедур по проведению торгов по продаже стада и привело к текущему состоянию АО", - сказал Носков.

Потом свинокомплекс будет развивать частный инвестор.

"Пермский край ведет переговоры с инвесторами. Обсуждается сохранение текущего профиля предприятия. Но перепрофилирование тоже возможно", - сказал министр.