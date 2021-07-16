16 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
нападающий &quot;Автомобилиста&quot; Стефан Да Коста (2018) | Фото: ХК Автомобилист

"Автомобилист" начал подготовку к сезону, а новички разобрали игровые номера

Хоккеисты "Автомобилиста" начинают подготовку к новому сезону КХЛ.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в поселок Рефтинский. Уже сегодня вечером подопечные Билла Питерса проведут втягивающую работу в тренажерном зале, а с 17 июля приступят к тренировкам на льду.

Подготовку к сезону в составе главной команды начинают 15 молодых хоккеистов системы клуба – из команд "Горняк-УГМК" и "Авто". В общей сложности в Рефтинский отправились 39 игроков – 21 нападающий, 15 защитников и четыре вратаря.

Новичок "Автомобилиста" Джесси Блэкер присоединится к команде через пять дней. А нападающий Максим Рассейкин также поедет в Рефтинский, но весь сбор будет работать по индивидуальной программе, заканчивая процесс реабилитации после полученной в июне во время персональной подготовки травмы.

В Рефтинском "Автомобилист" будет работать до 30 июля, а уже 31 июля команда отправится на первый в этом году предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

ХК "Автомобилист"(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Также стало известно, под какими номерами будут выступать в предстоящем сезоне новички уральцев. Многие хоккеисты выбрали номера, под которыми играли на протяжении большей части своей карьеры, либо провели хотя бы один сезон. Исключением стал Данил Романцев, который впервые сыграет в КХЛ под номером 81.

Все игровые номера новичков "Автомобилиста": Дмитрий Шикин – 44, Джесси Блэкер – 9, Ефим Гуркин – 49, Стефан Да Коста – 77, Патрис Кормье – 28, Шэйн Принс – 33, Максим Рассейкин – 7, Данил Романцев – 81, Райан Спунер – 51.

Ранее капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк обратился к болельщикам клуба и сообщил, что пока останется в расположении команды. Напомним, в мае у форварда закончился контракт.

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Теги: Автомобилист, сезон, номера



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