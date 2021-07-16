16 Июля 2021
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Политика В России
сыр хлеб (2004) | Фото

Россия отказалась исключить пармезан из санкционного списка

Российские власти отказались исключить пармезан из списка контрсанкций, несмотря на просьбы итальянской стороны.

Идея обсуждалась, но решение пока отрицательное, сообщил РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Мы продолжим настаивать на пересмотре решения в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", - сказал он.

В марте Терраччано предложил убрать пармезан из списка продуктов, которые запрещено импортировать в Россию. Он заявлял, что этот вопрос уже изучает Роспотребнадзор.

Посол считает, что включение пармезана в пакет контрсанкций было "технической ошибкой", поскольку это "не свежий сыр, он без лактозы".

При этом Терраччано не высказал протеста против самого режима контрсанкций и признал, что Кремль вынужденно принял зеркальные меры.

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Теги: россия, пармезан, санкции



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