Москву ждут экстремально жаркие выходные

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение: после грозовых дождей Москву вновь ждет жара, предстоящие выходные будут экстремально жаркими.

Так, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…32°С.

В МЧС порекомендовали горожанам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше чистой воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.