"Маяк" обвинили в незаконном захвате придомовой территории возле снесенного ПРОМЭКТа. Составлен акт

Сегодня представители УК ЖКХ "Октябрьского района" приехали к жителям дома №78 на Красноармейской для составления акта о незаконном захвате придомовой территории, передает корреспондент Накануне.RU. Часть небольшой парковки и детской спортивной площадки огородила забором корпорация "Маяк", которая осуществляет по соседству строительство ЖК на месте снесенного здания ПРОМЭКТ. В организации пояснили, что забрали территорию временно, только для того, чтобы устранить последствия стройки – глубокие трещины, появившиеся накануне. Однако жители дома уверены, что корпорация прибегает к уловкам.

Как пояснила начальник отдела благоустройства УК Елена Кузнецова, корпорация забрала 4,5 м. частной территории жителей дома на Красноармейской, при этом проигнорировав их протесты.

"По первому акту мы должны были выставить претензии на "Маяк", в связи с тем, что пошло разрушение придомовой территории. После этого выяснилось, что "Маяк", не согласовав ни с жителями, ни с УК, перенес строительный забор на придомовую территорию. Сейчас мы видим, что часть территории граждан находится за забором. В связи с этим мы вызвали на сегодняшнюю встречу представителей "Маяка". Сейчас на основании уже трех актов будет написана претензия на застройщика, чтобы все убытки жильцам возмещали. Если корпорация не будет выходить с нами на обоюдное решение, то управляющая компания будет обращаться в судебные органы", - пояснила Кузнецова.

Она также отметила, что в "Маяке" пообещали прислать своих представителей, однако и спустя час ожидания, на площадке кроме жильцов дома, журналистов и сотрудников управляющей компании никого не было.

"Маяк вчера и позавчера "осчастливил" нас своим присутствием, когда им нужно было самовольно перенести забор. Еще раз "Маяк" был, когда они приходили посмотреть, заливает ли наш подвал грунтовыми водами. И да, заливало. Ну а сегодня им не надо было ничего у нас красть, потому они и не явились", - прокомментировала ситуацию член правления дома и активистка Елена Литвинова.

Встретиться с застройщиком приехал и юрист, представитель жильцов одной из квартир дома. По его словам, владельцы жилплощади сильно опасаются последствий действий "Маяка", поскольку только недавно завершили дорогостоящий ремонт. На данный момент почти все жильцы фиксируют трещины в своих квартирах, которые пошли сразу после начала сноса ПРОМЭКТа. Часть двора, забранная застройщиком, уже разрыта из-за чего есть опасения, что при сильном дожде может начаться оползень. При этом всего в 3 м. от забора находится электрическая подстанция. В случае если размытие грунта дойдет до нее, может произойти замыкание, которое способно привести к пожару. Дом на Красноармейской 1954 г.р. и имеет деревянные перекрытия. Подъехать на пожарной машине к нему со стороны Красноармейской невозможно из-за низкой арки, образовавшейся после пристройки 9-этажного кирпичного здания (того же "Маяка"), а со стороны Белинского проезд перекрыл забор стройплощадки.

Опасения жильцов подтвердил и архитектор, проживающей в этом доме и пожелавший остаться анонимным спикером. По его словам, "Маяк" давно игнорирует как желания жильцов соседствующих со стройплощадкой домов, так и нормативы по возведению строений. Небольшое размытие грунта и уничтожение детской площадки – еще не самое страшное. Пенсионер предполагает, что корпорация намеревается своими "неаккуратными" действиями привести в негодность и саму сталинку, чтобы под предлогом аварийности начать переговоры, выкупить землю и снести дом под собственную застройку. Сейчас жильцы с раннего утра и до позднего вечера слышат звуки стройки, шумный генератор у строителей зачастую работает круглосуточно и это рабочие еще не начинали вбивать сваи. Архитектор уверен, что после этого их дому "станет еще хуже".

Корпорация "Маяк" привлекла всеобщее внимание екатеринбуржцев еще с момента сноса ПРОМЭКТа, решение по которому было принято в очень сжатые сроки. После этого компания судилась из-за нарушений подрядчиком правил безопасности при сносе, обломки здания свозились за нелегальную свалку, а позже пошли жалобы соседнего дома на трещины и обвал подвала из-за грубого сноса здания, а также на многоэтажный ЖК, который должен вырасти прямо напротив пятиэтажной сталинки к 2023 г. Но еще больше опасений у жильцов вызвали грунтовые воды, вышедшие на поверхность котлована и трещины на территории двора, образовавшиеся из-за стройки.