16 Июля 2021
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Общество В России Москва
Бузова, МХАТ (2021) | Фото: Накануне.RU

Общественный совет Минкульта не смог оценить репертуар МХАТ им. Горького

Общественный совет при Министерстве культуры России отказался оценивать репертуар МХАТ им. Горького. Впрочем, эксперты заметили "позитивную тенденцию в деятельности театра" в плане соответствия национальным целям развития.
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"Выступления нельзя совместить в одну фразу, у каждого было свое мнение. Соответствовать чему-то еще рано, нужно время, чтобы на каком-то отрезке времени это делать. Но говорить о том, что тенденция следования этим национальным целям существует, она очевидна. Нет положительной или отрицательной оценки, есть оценка, формирующая тенденцию. Но я уверен, что тенденция позитивная", - крайне пространно ответил журналистами глава совета Михаил Лермонтов.

Он добавил, что совет, в который входят именитые режиссеры, артисты, критики и деятели искусств, не оценивал работу руководства театра, передает ТАСС.

"У МХАТ огромное количество неотвеченных вопросов, это и протокол Министерства культуры, это и проверка прокуратуры, это и то волнение, что сегодня в общественной среде. Эти вопросы сегодня не разрешились, но они и не рассматривались, это не было целью сегодняшнего заседания", - заметил он.

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Теги: минкульт, общественный совет, мхат им. горького, оценка



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