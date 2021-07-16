Общественный совет Минкульта не смог оценить репертуар МХАТ им. Горького

Общественный совет при Министерстве культуры России отказался оценивать репертуар МХАТ им. Горького. Впрочем, эксперты заметили "позитивную тенденцию в деятельности театра" в плане соответствия национальным целям развития.

"Выступления нельзя совместить в одну фразу, у каждого было свое мнение. Соответствовать чему-то еще рано, нужно время, чтобы на каком-то отрезке времени это делать. Но говорить о том, что тенденция следования этим национальным целям существует, она очевидна. Нет положительной или отрицательной оценки, есть оценка, формирующая тенденцию. Но я уверен, что тенденция позитивная", - крайне пространно ответил журналистами глава совета Михаил Лермонтов.

Он добавил, что совет, в который входят именитые режиссеры, артисты, критики и деятели искусств, не оценивал работу руководства театра, передает ТАСС.

"У МХАТ огромное количество неотвеченных вопросов, это и протокол Министерства культуры, это и проверка прокуратуры, это и то волнение, что сегодня в общественной среде. Эти вопросы сегодня не разрешились, но они и не рассматривались, это не было целью сегодняшнего заседания", - заметил он.