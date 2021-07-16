Глава Екатеринбурга дал установку сдерживать цены на сельскохозяйственную продукцию

В Екатеринбурге начнут контролировать цены на сельскохозяйственную продукцию. Такое распоряжение предпринимателям дал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, мэр дал свое поручение после того, как появилась информация о возможном повышении цен на вывоз растительного сырья.

Предприниматели уже стали реагировать на слова Орлова.

"В контексте непростой ситуации, которая складывается на рынке продуктов, мы считаем важным сделать все возможное, чтобы удержать цены на наши овощи на уровне прошлого года. Договоренности между администраций Екатеринбурга и АО "Тепличное" о сдерживании роста цены на вывоз растительных остатков будут во многом этому способствовать, что, безусловно, благоприятно скажется на конечном потребителе", - сказал директор АО "Тепличное" Сергей Лацков.