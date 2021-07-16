Андрей Трубецкой стал призером регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал призером регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

"Ростелеком" на Урале подвел итоги регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", отметив лучшие материалы об инновациях в сфере IT и телекоммуникаций. Оглашение победителей прошло в онлайн-формате. На юбилейный конкурс поступило 448 материалов от представителей СМИ и блогеров УрФО и Пермского края в следующих номинациях: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа". Также материалы о технологиях, меняющих жизнь, можно было заявить в двух спецноминациях: "Кибербезопасность" и "Цифровая экономика".

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой занял третье место в номинации "Социальные медиа". Его наградили за пост "Лучше из болота тащить бегемота, чем оптоволоконный кабель через наши районные болота".

Церемония награждения состоялась 16 июля. Андрей Трубецкой поблагодарил за сотрудничество компанию "Ростелеком", благодаря которой на территории района не осталось ни одного поселения, где не было бы доступа к высокоскоростному интернету.

"Мы очень активно развиваем телеком - инфраструктуру Сургутского района. За три с половиной года сотрудничества у нас на территории проведено более 400 оптоволоконных линий связи. Обеспечен наибольший охват площади Сургутского района. Дальние поселения уже охвачены линиями связи и в рамках устранения цифрового неравенства установлены вай-фай точки в населенных пунктах Угут, Высокий мыс, Сытомино, Лямино, Сайгатина", - прокомментировал директор сервисного центра Сургута "Ростелеком" Сергей Богданов

"Благодаря сотрудничеству с компанией "Ростелеком" у нас на территории не осталось ни одного поселения, где не было бы высокоскоростного интернета. Цифрового неравенства на территории района нет. Тот минимум, который необходим для нахождения в Сети, на территории района обеспечен везде, во всех 13 населенных пунктах", – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.