Андрей Трубецкой стал призером регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

16 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, награждение (2021) | Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой стал призером регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал призером регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

"Ростелеком" на Урале подвел итоги регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", отметив лучшие материалы об инновациях в сфере IT и телекоммуникаций. Оглашение победителей прошло в онлайн-формате. На юбилейный конкурс поступило 448 материалов от представителей СМИ и блогеров УрФО и Пермского края в следующих номинациях: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа". Также материалы о технологиях, меняющих жизнь, можно было заявить в двух спецноминациях: "Кибербезопасность" и "Цифровая экономика".

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой занял третье место в номинации "Социальные медиа". Его наградили за пост "Лучше из болота тащить бегемота, чем оптоволоконный кабель через наши районные болота".

андрей трубецкой, ростелеком(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Церемония награждения состоялась 16 июля. Андрей Трубецкой поблагодарил за сотрудничество компанию "Ростелеком", благодаря которой на территории района не осталось ни одного поселения, где не было бы доступа к высокоскоростному интернету.

"Мы очень активно развиваем телеком - инфраструктуру Сургутского района. За три с половиной года сотрудничества у нас на территории проведено более 400 оптоволоконных линий связи. Обеспечен наибольший охват площади Сургутского района. Дальние поселения уже охвачены линиями связи и в рамках устранения цифрового неравенства установлены вай-фай точки в населенных пунктах Угут, Высокий мыс, Сытомино, Лямино, Сайгатина", - прокомментировал директор сервисного центра Сургута "Ростелеком" Сергей Богданов

"Благодаря сотрудничеству с компанией "Ростелеком" у нас на территории не осталось ни одного поселения, где не было бы высокоскоростного интернета. Цифрового неравенства на территории района нет. Тот минимум, который необходим для нахождения в Сети, на территории района обеспечен везде, во всех 13 населенных пунктах", – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, награждение(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Вместе в цифровое будущее, Андрей Трубецкой, конкурс, Ростелеком



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети