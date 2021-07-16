В Тюменской области продлен режим повышенной готовности и развернуты дополнительные койки

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул Моор.

Также в регионе наращивают число коек для больных коронавирусом.

В связи с увеличением количества пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 100 койко-мест на этой неделе развернут на базе Объединенного филиала № 1 "Омутинская районная больница" (ГБУЗ ТО ОБ№11). 17 июля прием пациентов начнёт ГАУЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" на 100 койко-мест.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что в зависимости от обстановки разработан план по расширению коечного фонда в учреждениях. Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек.