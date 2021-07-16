С 2022 года россиянам будут менять паспорта за пять дней

Власти на 90 дней продлят действие российских паспортов, которые должны заменяться в 20 и 45 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдаётся временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, - говорится в сообщении правительства. - Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится".

Также постановление изменяет сроки подачи документов на получение паспорта для 14-летних подростков – теперь это можно сделать не в 30, а в 90 дней.

Кроме того, с 1 июля 2022 года сроки оформления российского паспорта будут составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.