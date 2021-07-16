На Южном Урале местный житель подозревается в убийстве двух человек

В Южноуральске 43-летний местный житель подозревается в убийстве двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, утром 15 июля в квартире у подозреваемого во время распития алкоголя произошел конфликт со знакомым. Он нанес ему ножевые ранения и удар топором. От полученных травм мужчина скончался.

Свидетелями преступления стали две женщины, которые находились в квартире. Мужчина решил их убить. Он также нанес женщинами ножевые ранения и удары топором. После этого он скрылся.

Одна из женщин скончалась. Второй была оказана неотложная медицинская помощь, которая позволила спасти жизнь потерпевшей.

В настоящий момент подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.