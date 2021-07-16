16 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших COVID-19 свердловчан превысило 100 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 478 новых случаев коронавируса. Их общее число с начала пандемии перевалило за 100 тысяч.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (121 заболевший) и ряда других муниципалитетов. Таким образом, общее число выявленных на Среднем Урале случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день составляет 100 тысяч 15.

За сутки было выписано 449 человек, 18 пациентов скончались. Общее число выписанных свердловчан достигло 93 тысяч 111, скончались с начала пандемии в регионе 4 тысячи 93 человека.

Напомним, что накануне в Свердловской области второй раз за неделю был зафиксирован рекорд по суточному количеству covid-зараженных.

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Теги: COVID-19, пандемия, статистика, Свердловская область



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