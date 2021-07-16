16 Июля 2021
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Екатерина Макарова и Елена Веснина (2016) | Фото:РИА Новости

Дарью Касаткину на Олимпиаде в Токио заменит Елена Веснина

На женском одиночном турнире по теннису на Олимпиаде в Токио вместо снявшейся с соревнований Дарьи Касаткиной выступит Елена Веснина, сообщает Олимпийский комитет России. Там не назвали причину замены спортсменки.

"В парном женском разряде команду ОКР представит лишь один тандем. Это финалистки прошедшего Уимблдона Елена Веснина и Вероника Кудерметова", - добавили в ОКР.

Касаткина занимает 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре победы на турнирах WTA, две из которых она одержала в нынешнем году. Всего она восемь раз участвовала в финалах турниров WTA. В июне 2021 года она уступила в заключительном стадии на турнире в британском Бирмингеме.

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Теги: дарья касаткина, елена веснина, олимпиада в токио



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