В Ингушетии не могут найти организаторов флэшмоба в поддержку Путина

В Ингушетии добиваются признания незаконным митинга в поддержку президента. Жалобу в прокуратуру республики направил адвокат Басир Оздоев. Адвокат стал разбираться с организацией мероприятия ещё в феврале, на второй день после проведения флэшмоба в поддержку Владимира Путина в Магасе.

"Прокуратура подтвердила мои выводы, что этот митинг действительно проходил без разрешения, плюс в нарушение указа главы РИ о запрете массовых и публичных мероприятий", - написал Оздоев в своём аккаунте в Instagram.

Стоит отметить, что организаторов флэшмоба установить не удалось, хотя митинг проходил в центре Магаса, буквально в ста метрах от администрации главы республики.

"Органы молчат, так как "не удается установить личности организаторов и участников мероприятия", - подчёркивает Оздоев.