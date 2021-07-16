16 Июля 2021
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инфографика граница Чечня Ингушетия (2012) | Фото: Накануне.RU

В Ингушетии не могут найти организаторов флэшмоба в поддержку Путина

В Ингушетии добиваются признания незаконным митинга в поддержку президента. Жалобу в прокуратуру республики направил адвокат Басир Оздоев. Адвокат стал разбираться с организацией мероприятия ещё в феврале, на второй день после проведения флэшмоба в поддержку Владимира Путина в Магасе.

"Прокуратура подтвердила мои выводы, что этот митинг действительно проходил без разрешения, плюс в нарушение указа главы РИ о запрете массовых и публичных мероприятий", - написал Оздоев в своём аккаунте в Instagram.

Стоит отметить, что организаторов флэшмоба установить не удалось, хотя митинг проходил в центре Магаса, буквально в ста метрах от администрации главы республики.

"Органы молчат, так как "не удается установить личности организаторов и участников мероприятия", - подчёркивает Оздоев.

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Теги: Ингушетия, митинг



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