Рейс "Екатеринбург – Сочи" задержан более чем на семь часов. Причина

В аэропорту Кольцово на несколько часов задерживается вылет рейса "Екатеринбург – Сочи".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе U6-219. Самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был отправиться в Сочи еще в 6 часов 20 минут утра, но не вылетел по расписанию. На рейс ожидается 240 пассажиров, в том числе четверо детей.

По поступившей в прокуратуру информации, причиной задержки является техническое обслуживание воздушного судна. Для контроля оказания пассажирам необходимых услуг и проведения личного приема граждан в аэропорт выехал Свердловский транспортный прокурор Антон Панферов.

Согласно электронному табло Кольцово, вылет планируется сегодня в 14 часов. Однако, по информации табло на данную минуту, регистрация на рейс еще даже не начиналась.