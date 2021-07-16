Минобрнауки предлагает изменить правила поступления в вузы

Министерство высшего образования и науки России предлагает изменить правила поступления абитуриентов вузы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых документов.

В Минобрнауки предлагают дать абитуриентам возможность выбирать, результаты какого экзамена им засчитывать при поступлении: ЕГЭ, вступительного экзамена вуза или профессионального.

"В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов", - цитирует документ газета "Ведомости".

Также предлагается разрешить не загружать в сервис "Поступление в вуз онлайн" документы об образовании, а просто предоставлять информацию о таком документе.

Есть и еще ряд нововведений: продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс на места по целевой квоте.