16 Июля 2021
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приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Минобрнауки предлагает изменить правила поступления в вузы

Министерство высшего образования и науки России предлагает изменить правила поступления абитуриентов вузы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых документов.

В Минобрнауки предлагают дать абитуриентам возможность выбирать, результаты какого экзамена им засчитывать при поступлении: ЕГЭ, вступительного экзамена вуза или профессионального.

"В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов", - цитирует документ газета "Ведомости".

Также предлагается разрешить не загружать в сервис "Поступление в вуз онлайн" документы об образовании, а просто предоставлять информацию о таком документе.

Есть и еще ряд нововведений: продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс на места по целевой квоте.

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Теги: минобрнауки, экзамены, егэ, правила поступления, зачисление, абитуриенты



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