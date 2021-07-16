16 Июля 2021
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Происшествия В России
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Осужденный за нападение на полицейских американец Рид этапирован в Мордовию

Американец Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, этапирован из столичного СИЗО-5 в мордовскую колонию. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Летом 2019 года 28-летний гражданин США, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полицейским при задержании. Сотрудников правоохранительных органов вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами.

В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима. В июне 2021 года Московский городской суд оставил без изменений приговор гражданину США.

Источник "Интерфакса" отметил, что отправка Рида в колонию не исключает возможность его обмена на заключенных граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Осужденный фигурирует в списке американцев, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, который ФСИН передала в МИД РФ перед встречей президентов России и США.

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Теги: тревор рид, мордовия, колония



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