16 Июля 2021
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Общество Свердловская область В России За рубежом
море, яхта, туризм (2021) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: риски прекращения зарубежного тура не так велики, как в прошлую волну, но они есть

В Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей дали несколько советов туристам, которые собираются отдохнуть за границей в условиях пандемии коронавируса.
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Напомним, этой весной в ведомстве призывали екатеринбуржцев оценивать все риски при покупке зарубежных туров. На сегодняшней пресс-конференции директор городского центра защиты потребителей Янина Голубева рассказала, какова ситуация сейчас – ведь стран для туристов открывается все больше, но при этом заболеваемость растет.

"Ситуация все равно остается непредсказуемой, но я бы отметила, что сейчас правила игры на этом рынке стали более понятны. Мы можем найти информацию, какие существуют правила въезда в ту или иную страну, правила пребывания в том или ином регионе РФ. Они стали более понятны, и самое главное – наш потребитель стал более осознанно заключать такие договоры.

Мой совет: если принято решение съездить отдохнуть, и неважно, в России или за рубежом, надо понимать, что риски есть, например, срочного возврата или прекращения тура. Они не так велики, как в прошлую волну, но они есть. Поэтому нужно обязательно и очень серьезно изучать информацию о правилах въезда. Для этого нужно использовать официальные источники – не просто почитав где-то в интернете, а взять ее из официальных источников Ростуризма или Министерства иностранных дел.

Пакетным туристам мы рекомендуем действовать еще проще: подойти к своему турагенту и попросить документ, где будут перечислены правила въезда и четкого поведения туриста как при пересечении границы, так при нахождении в месте отдыха. Это важно", - рассказала Голубева, отвечая на вопрос Накануне.RU.

море, горы, туризм(2021)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, в центре сталкиваются с "печальными историями", когда туристов ссаживали с самолета уже буквально перед вылетом. Сейчас там рассматривают жалобу, когда двух пожилых людей не пустили на рейс в Германию, сославшись на пандемию.

Янина Голубева призвала уральцев внимательно обращать внимание на перечень лабораторий, тесты которых принимаются при пересечении границы той или иной страны, а также изучить информацию, пускают ли в страну именно туристов, так как перевозчики отправляют граждан не всегда для туристских целей. Необходимо знать правила поведения в стране, так как их нарушение может закончиться не только большими штрафами, но и выдворением. Также туристов могут просто закрыть на изоляцию, и отдых пропадет.

"Поэтому разумно, осознанно, спокойно и без паники выбирайте, и в первую очередь, руководствуйтесь информацией турагента и туроператора", - заключила директор Екатеринбургского центра защиты потребителей.

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Теги: туризм, отдых, риски, пандемия, советы



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