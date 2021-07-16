Под Тобольском столкнулись автобусы с рабочими, есть пострадавшие

Под Тобольском, на 2 км автодороги Тобольск – Нефтехимкомбинат, столкнулись автобусы, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В заднюю часть автобуса "ПАЗ" врезался "Икарус", оба автобуса перевозили работников одного из тобольских предприятий. В ДТП пострадали два пассажира автобуса "ПАЗ" 35-ти и 45-ти лет. Им оказана медицинская помощь, пострадавшие не госпитализированы.

Сотрудники технического надзора ГИБДД при проверке автобусов выявили нарушения. Автобус "ПАЗ" не имеет техосмотра, его тахограф работает некорректно, у водителя этого автобуса нет путевого листа на поездку, он имеет международное водительское удостоверение.