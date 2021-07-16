В Челябинске пройдут публичные слушания по проекту строительства нового квартала в центре города

В Челябинске хотят построить новый квартал в центре города. Публичные слушания по проекту территории назначены на 19 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. Новый квартал получил название "1736". Его планируется построить на земельном участке в границах улиц Труда, Российская, Маркса, Красноармейская в Центральном районе города.

Согласно презентации, на участке планируется возвести два общественных здания, апарт-отель и жилой корпус.

"Общественные здания объединяет пешеходный переход, чтобы посетители и жители могли свободно перемещаться между ними. Благодаря конфигурации общественных зданий получается приватный внутренний двор", - говорится в презентации.