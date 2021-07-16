16 Июля 2021
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Происшествия В России Крым
пожар, горящее поле, пожарные машины (2018) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Мэр курортной Евпатории заявил об угрозе ЧС из-за пожара на мусорном полигоне

В Евпатории загорелся мусорный полигон, в курорте не исключают введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

Сообщение о возгорании поступило во второй половине дня 15 июля. По данным властей, причиной мог стать поджог.

На 16 июля площадь пожара достигла 1,8 тыс кв. м, спасатели работали всю ночь.

По данным ГУ МЧС по Крыму, хотя тление продолжается, угрозы увеличения его очага на мусорном полигоне нет. Населению ничего не угрожает.

Жители Евпатории, между тем, сообщают о завесе дыма, удушливом запахе гари, который проникал в квартиры. Некоторые отмечают, что ночью весь город был в тумане от огня, пишет Regnum.

Местные власти собрали оперативный штаб по ликвидации. Прокуратура начала проверку.

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Теги: евпатория, пожар, мусорный полигон



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