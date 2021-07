"Хочешь увидеть меня обнаженным?": Ростех готовится представить на МАКС-2021 новый истребитель

В авиационных пабликах обсуждают интригу, которую закрутил Ростех вокруг одного из своих экспонатов на МАКС-2021, стартующем на следующей неделе.

Накануне в сети появились фотографии военного самолета в черном чехле, который отбуксировали в павильон с изображением черного шахматного коня и логотипами ростеховских компаний – ОАК и "Сухого". Наблюдатели считают, что это может быть макет однодвигательного перспективного истребителя, производить который предполагается на экспорт (отсюда и надписи на английском: "The Ckeckmate" ("Шах и мат") – на павильоне, "Wanna See Me Naked?" ("Хочешь увидеть меня обнаженным?" – на подписи к фото самолета в чехле в аккаунте самого Ростеха.

Telegram-канал "Земля-Воздух" комментирует: Впервые за долгое время ОАК создает продукт, нацеленный изначально на экспорт. Скорее всего, Минобороны России такой самолет будет не нужен: у летчиков ВВС есть убеждение, что истребитель может быть только двухдвигательным. Но на международном рынке спрос на легкие высокоманевренные и относительно недорогие истребители есть".