16 Июля 2021
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Экономика
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Долги за услуги ЖКУ в России увеличилась до 1,33 трлн рублей

За I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Речь идет о долгах промышленных потребителей, бюджетных организаций и обычных граждан. На последних приходится около половины недоплаченных средства, причем этот показатель продолжает увеличиваться.

Издание отмечает, что во время пандемии собираемость платы за ЖКХ с населения снизилась, в некоторых регионах — до 60%.

Ранее сообщалось, что долги россиян за коммунальные услуги за время пандемии выросли на 55 млрд руб. – до 625 млрд руб. Порядка 276 млрд руб. граждане задолжали управляющим компаниям и ТСЖ. Еще 350 млрд руб. - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Эксперты отмечали, что это очень большой прирост, причем часть должна никогда не будет погашена.

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Теги: долги за жку, жку, жкх



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