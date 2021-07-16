Более половины заражений COVID-19 в Тюменской области происходит в семьях

В Тюменской области более половины, а именно - 46% заболевших COVID-19, заразились в семейных очагах. Об этом сегодня заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе.

27% заразились по месту работы, 23% – в общественных местах и транспорте, .

Среди заболевших 35% – работающее население, 28% – пенсионеры и 22% – неработающие. За последние две недели отмечается рост заболеваемости среди работников общественного питания, сферы услуг, транспорта и учреждений сферы культуры.

Абсолютным лидером по заболеваемости остается Тюмень - 73% выявленных случаев коронавируса, на втором месте Тюменский район – 7%, на третьем месте Ялуторовск – 3,5%.

На контроле Роспотребнадзора четыре очага групповой заболеваемости COVID-19, в том числе новый очаг в частном медцентре “Нефросовет”, где заболели пациенты и персонал. Переболевшие либо привитые против коронавируса, имеющие на момент контакта с больным антитела IgG, в число контактных не включаются.