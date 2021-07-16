16 Июля 2021
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

В Карелии на пользователя "ВКонтакте" завели уголовное дело за призывы судить ветеранов

В Карелии на пользователя соцсети "ВКонтакте" возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Сообщается, что 45-летний житель Сегежи в 2018-2019 гг. публиковал посты, "порочащие советских воинов-освободителей".

В частности, мужчина призывал судить ветеранов Великой Отечественной войны за мародерство и насилие, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он говорил о том, что бойцы Красной армии, которая освободила Европу от фашизма, мародеры и насильники, а войны вермахта намного гуманнее. Он высказывал идеи, что наших ветеранов Великой Отечественной войны надо не чествовать 9 мая, а судить", - заявил инсайдер.

Также сообщается, что дело возбуждено по материалам ФСБ, а ведет его первый отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР.

Статья "реабилитация нацизма" в первой части (которая вменяется мужчине) предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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Теги: вконтакте, реабилитация нацизма, ветераны



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