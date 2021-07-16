В Челябинской области за время пандемии COVID-19 заразились более 70 тысяч человек

В Челябинской области за прошедшие сутки у 287 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 70 тыс. 228 человек. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 879 заболевших. За сутки выписаны 145 человек, всего в регионе выздоровели 63 тыс. 105 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло десять человек.