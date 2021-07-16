В Тюменской области по вине пьяного водителя погибли двое

16 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область Тюменская область
Смертельная авария, трасса Тюмень - Курган (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области по вине пьяного водителя погибли двое

Смертельная авария произошла на 192 км трассе Курган – Тюмень, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В 17.20 15 июля автомобиль "Шевроле Авео" выехал на "встречку" и столкнулся с "Фольксваген Пассат". От удара "Фольксваген" отбросило на дорожный знак. В аварии погибли двое пассажиров автомобиля "Фольксваген" – 53-летняя женщина, у которой 18 июля должен был быть день рождения, и 55-летний мужчина, оба – жители Кургана. 34-летний водитель автомобиля "Шевроле" получил травмы. Водитель второй иномарки не пострадал.

Водитель "Шевроле", житель деревни Кукушки Исетского района Тюменской области, был пьян – показания алкотестера составили 0,68 мг/л. В "Фольксвагене" ехали муж, жена и брат мужа, его семейная пара забирала из Тюмени после вахты, до дома они не добрались.

Смертельная авария, трасса Тюмень - Курган(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Смертельная авария, трасса Тюмень - Курган(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Смертельная авария, трасса Тюмень - Курган(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Шевроле авео. Фольксваген пассат, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети