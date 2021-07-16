В Тюменской области по вине пьяного водителя погибли двое

Смертельная авария произошла на 192 км трассе Курган – Тюмень, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В 17.20 15 июля автомобиль "Шевроле Авео" выехал на "встречку" и столкнулся с "Фольксваген Пассат". От удара "Фольксваген" отбросило на дорожный знак. В аварии погибли двое пассажиров автомобиля "Фольксваген" – 53-летняя женщина, у которой 18 июля должен был быть день рождения, и 55-летний мужчина, оба – жители Кургана. 34-летний водитель автомобиля "Шевроле" получил травмы. Водитель второй иномарки не пострадал.

Водитель "Шевроле", житель деревни Кукушки Исетского района Тюменской области, был пьян – показания алкотестера составили 0,68 мг/л. В "Фольксвагене" ехали муж, жена и брат мужа, его семейная пара забирала из Тюмени после вахты, до дома они не добрались.