16 Июля 2021
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Политика В России
(2011) | Фото: canoe.ca

Депутаты Госдумы попросили заблокировать вебинары, в которых американцы учат россиян "организовывать майданы"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой заблокировать вебинары, которые в сети распространяет "Национальный демократический институт международных отношений" (признан в России нежелательной организацией).

Парламентарии во главе с "единороссом" Василием Пискаревым сочли, что организация пытается влиять на россиян в преддверии выборов в Госдуму, проводя для них вебинары.

Депутат продемонстрировал материалы с участием американского политтехнолога Дэвида Хантера, который работал в предвыборном штабе Барака Обамы. "Это именно та НПО, которая ранее в Финляндии проводила семинары для жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах, – сказал Василий Пискарев. — Это яркий пример подготовки за рубежом агентов влияния".

По мнению Пискарева, в своих вебинарах организация "обучает ведению избирательных кампаний с целью продвижения своих агентов влияния во власть, а также организации незаконных протестных акций и срыву выборов".

"В ходе вебинара происходит обсуждение с участниками опыта боевиков Майдана на территории России. Это лишь в очередной раз подтверждает деструктивные цели организаторов и участников таких тренингов", — сообщил Василий Пискарев, продемонстрировав соответствующие материалы.

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Теги: нежелательная организация, госдума, василий пискарев, единая россия



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