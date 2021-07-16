16 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Наводнение в Германии (2021) | Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

Несколько тысяч человек эвакуировали в Германии из-за наводнений

В ФРГ эвакуировано несколько тысяч жителей федеральной земли Рейнланд-Пфальц из-за мощных наводнений.

Как сообщил глава регионального МВД Рогер Левенц, речь идет о "четырехзначном числе". Он отметил, что указанная ситуация "буквально застала людей врасплох", пишет Regnum.

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за действия циклона "Бернд". Реки, в том числе Рейн, вышли из берегов. Основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам страны. Как сообщалось, пропали без вести 1,3 тыс. человек. По последним данным, число погибших в результате наводнения увеличилось как минимум до 80.

Власти немецкого округа Рейн-Эрфт (земля Северный Рейн — Вестфалия), находящегося на западе страны, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Примерно 500 немецких военнослужащих задействованы для борьбы с наводнениями и их последствиями. Также в зону бедствия направили два военных вертолета и 25 грузовых автомобилей. Военные оказывают помощь с доставкой средств и перевозкой людей, организовывают временные госпитали.

Наводнение в Шульде (Германия)(2021)|Фото: REUTERS / Wolfgang Rattay

Наводнение в Германии(2021)|Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

Наводнение в Германии(2021)|Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что масштаб наводнения станет ясен только в ближайшие дни.

Российский президент Владимир Путин направил немецким властям соболезнования в связи с разрушительными последствиями наводнения.

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Теги: германия, наводнение, потоп, эвакуация



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