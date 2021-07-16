Эксперты одобрили проект мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле

Проект нижнетагильского мусоросортировочного комплекса и полигона получил положительное заключение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Государственную экологическую экспертизу проектной документации проводило Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Объекты МСК и полигона твердых коммунальных отходов построит АО "Облкоммунэнерго" в рамках концессионного соглашения, заключенного с администрацией Нижнего Тагила.

Несколько месяцев эксперты комиссии изучали материалы. В итоговом заключении они отметили, что проект соответствуют экологическим требованиям, установленным действующими техрегламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.

Мусоросортировочный комплекс с проектной мощностью не менее 185 тысяч тонн в год и полигон для утилизации отходов, способный ежегодно принимать 129,5 тысяч тонн мусора, возведут в районе Кушвинского тракта, рядом с действующим полигоном ТКО. Как добавили в мэрии, уже в ближайшее время на площадке начнутся подготовительные работы для строительства.

Ранее сообщалось, что комплекс построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года. Ожидается, что мусор на полигон для переработки будут свозить из окрестных городов.