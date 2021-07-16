В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве двух пассажирок автобуса

В Ростовской области удалось задержать мужчину, который накануне напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса недалеко от Азова. В результате атаки скончались две женщины, еще одна находится в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала "112", нападавший рассказал силовикам, что атаковал демонов, а не людей, и скрылся, потому что пытался убежать от демонов. Канал сообщает, что у мужчины есть подтвержденный диагноз "параноидальная шизофрения".