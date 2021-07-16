В Красноярском крае вернут региональные выплаты медикам на фоне третьей волны эпидемии

В Красноярском крае решили вернуть региональные стимулирующие выплаты медикам на фоне третьей волны коронавируса.

Губернатор региона Александр Усс написал в своем Instagram: "В связи с улучшением эпидемиологической обстановки Минздрав какое-то время назад своим ведомственным решением эти выплаты прекратил. А потом не восстановил их на фоне очередного подъема числа заболеваний. Считаю это большой ошибкой чиновников, отвечающих за медицину!".

Глава края сообщил, что поручил главе местного Минздрава Борису Немику "срочно исправить ситуацию и восстановить региональные выплаты". "Также прошу обратить внимание на уровень зарплаты медицинских работников в целом. Здесь тоже надо выправлять возникшие перекосы", - заявил Усс.

В комментариях к этому посту медики жалуются губернатору и просят взять ситуацию на контроль: "Будет отлично, если поконтролируете зарплату медикам!!! Существенно снизилась!!!!!!!! Вынуждены искать подработку!!!! Сокращают и не хотят оплачивать!!!". Жалуются и сотрудники лабораторий: "Почему лаборатории постоянно игнорируют в выплатах? Не находясь в красной зоне, делаем анализы и от ковидположительных пациентов и мокроту, и промывные воды бронхов, и весь остальной патологический материал".