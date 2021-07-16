16 Июля 2021
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Происшествия В России
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Пушков призвал задуматься о запрете электросамокатов

Член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. Такое мнение он выразил в своем в Telegram-канале, комментируя участившиеся трагические инциденты с данным видом передвижения.

"Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей", — написал Пушков.

Напомним, по данным МВД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида аварий составил почти 195%. Накануне в Москве в ДТП с электросамокатом погиб ученый и правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев.

После ряда резонансных инцидентов и аварий с участием прокатных электросамокатов власти крупных городов заговорили о необходимости ограничений для таких устройств. В первую очередь речь идет об ограничении максимальной скорости, на которой могут передвигаться водители самокатов. Ряд городов уже ввел такие меры.

В Ростове-на-Дону власти намерены определить зоны запрета на движение электросамокатов, снижения скорости, а также места, где парковка самокатов будет под запретом, передает Regnum. Кроме того, в городе предложили ввести налог для арендодателей самокатов.

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Теги: алексей пушков, электросамокаты



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